Spezia-Milan, Semplici esalta i suoi: “Questa vittoria è completamente dei ragazzi”

Nella gara di oggi pomeriggio lo Spezia è riuscito a battere a sorpresa il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri si sono dovuti arrendere dopo 75 minuti, quando sono stati puniti dai gol di Wiśniewski e di Esposito.

I tre punti conquistati oggi sono importantissimi per i liguri, che non vincevano da oltre due mesi, quando hanno battuto un’altra vittima illustre come l’Inter fra le mura casalinghe del Picco.

Lo Spezia, con la vittoria di oggi, raggiunge quota trenta punti alla pari con il Verona e rientra pienamente nell’agguerrita lotta per non retrocedere che si protrarrà probabilmente fino all’ultima giornata.

A fine partita il tecnico dei bianconeri Leonardo Semplici ha elogiato la prestazione della sua squadra: “Nonostante le buone prestazioni fatte nelle scorse settimane i risultati non erano arrivati. Questa vittoria è completamente dei ragazzi, che ci hanno creduto e che non hanno mai mollato. Abbiamo fatto una partita veramente importante concedendo poco o niente ad una grande squadra come il Milan, con una partita di grande coraggio e cattiveria sportiva. Era importante dare una risposta sul campo dopo il brutto momento che stavamo attraversando”.

L’allenatore quindi approfitta del buon risultato anche per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e precisare che l’impegno per raggiungere l’obiettivo stagionale è sempre stato massimo.

“I ragazzi si sono allenati sempre con grande determinazione ma ci è sempre mancato qualcosa che ci potesse far svoltare. Abbiamo perso diverse partite immeritatamente ma quella di oggi è una prestazione bella e abbiamo portato a casa punti importantissimi”.

Ora lo Spezia si gode la vittoria ma le ultime tre partite saranno fondamentali per decidere che ne sarà del loro destino.