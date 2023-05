Beffa Milan contro lo Spezia, reazione a sorpresa dei tifosi: avete visto?

Il Milan oggi pomeriggio è crollato in trasferta contro lo Spezia terzultimo in classifica, allontanadosi ancora di più dai primi quattro posti che varrebbero la qualificazione alla prossima Champions League.

I rossoneri al Picco hanno giocato una prestazione ben al di sotto delle aspettative, per poi capitolare definitivamente al minuto 75. Il raddoppio dei liguri a dieci minuti dalla fine non ha fatto altro che rendere ancora più rotonda la disfatta.

La gara di oggi era importante, non solo in termini di classifica, ma avrebbe potuto servire anche a rialzare il morale dopo la figuraccia rimediata in semifinale di Champions contro i cugini dell’Inter, che stasera hanno l’opportunità di blindare ancora di più il quarto posto.

La delusione nell’ambiente è palpabile negli occhi di Stefano Pioli e dei giocatori, che rischiano di aver compromesso in maniera definitiva la stagione.

A fine partita infatti, i giocatori del Milan si sono recati davanti alla curva e si sono intrattenuti a parlare con i tifosi, delusi dagli ultimi risultati ritenuti giustamente inaccettabili.

Ora starà alla squadra ribaltare la situazione sia in campionato che in coppa e permettere ai propri tifosi di continuare a sognare.