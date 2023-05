Spezia Milan, turnover forzato per Pioli: la probabile formazione

Domani il Milan scenderà in campo contro lo Spezia di mister Semplici. Per Stefano Pioli la prorogativa è vincere ma sarà fondamentale fare il giusto turnover in vista poi della semifinale di Champions League di martedì sera. L’undici probabile vive di molti dubbi e le scelte saranno in ballo fino all’ultimo minuto.

Il probabile undici

Per il Milan andrà in scena il solito 4-2-3-1. In porta è certa la presenza di Maignan, mentre in difesa iniziano i primi dubbi. Kalulu è in leggero vantaggio su Calabria, al centro Kjaer e Tomori mentre sulla sinistra agirà Theo Hernandez. Sulla mediana ci sono Tonali e Pobega, sulla trequarti troviamo a destra Diaz, a sinistra Rebic e al centro uno tra De Ketelaere e Vranckx con il primo leggermente favorito. In avanti spazio a Origi che permetterà a Giroud di rifiatare.