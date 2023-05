Striscione choc contro Dimarco: c’è la decisone della procura di Milano

Il Milan ha dovuto dire addio al sogno finale di Champions a Istanbul. I rossoneri sono stati eliminati dall’Inter in una doppia sfida dominata in lungo e in largo dalla squadra di Simone Inzaghi.

Al termine della gara di ritorno, Federico Dimarco, esterno dell’Inter e tifoso dei nerazzurri sin da bambino ha festeggiato insieme alla Curva Nord. Dimarco si è improvvisato lanciacori e questo non è piaciuto ai tifosi del Milan.

Sotto casa del giocatore, infatti, è spuntato uno striscione minaccioso nei confronti del giocatore che ha prontamente chiesto scusa ai tifosi del Milan.

Lo striscione recitava: “Dimarco pensa a giocare… o la lingua te la facciamo ingoiare”. Un atto sicuramente da condannare e per questo motivo, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, ci saranno ulteriori sviluppi nelle prossime ore.

Striscione choc contro Dimarco

Secondo il portale online, infatti, la Procura di Milano aprirà un fascicolo per minacce aggravate sul caso dello striscione comparso la scorsa notte.

Sull’episodio sta indagando la Digos, col coordinamento del dipartimento antiterrorismo, che si occupa anche delle azioni degli ultras, guidato dal procuratore Marcello Viola.