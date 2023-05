Tatuaggio per la vittoria della Champions? Sentite la risposta di Pioli

Manca poco ormai all’Euroderby di Milano: Milan e Inter si affronteranno nella sfida valida per l’andata delle semifinali di Champions League. Sciolti gli ultimi dubbi anche sulle formazioni, su tutte la novità che fa più rumore è la non convocazione di Leao che non parte neanche dalla panchina.

Pioli sceglie di preservare il portoghese per il ritorno e opta per Saelemaekers al suo posto. Proprio il tecnico è intervenuto ai microfoni di Prime nel pre-partita commentando il big match e raccontando le sue sensazioni.

L’intervista a Pioli e la risposta sul tatuaggio

Il commento sulla sfida che sta per iniziare:

“Tanta emozione ma come spesso si dice dobbiamo giocare con tanto cuore e lucidità”.

Su quanto vale questa partita:

“Vale tanto, non dimentichiamoci che si decierà in 180 minuti. Vorremmo prenderci qualche vantaggio per il ritorno, è ovvio”.

Spazio per altri tatuaggi?

“Lo si trova sempre”.

Le formazioni ufficiali di Milan e Inter

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan e Inter:

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Giroud, Brahim Diaz. All. Pioli.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.