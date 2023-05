Da tifoso del Milan ad amministratore delegato, Furlani racconta: “Per me è un onore”

In un intervista rilasciata ai microfoni di The Athletic, Giorgio Furlani ha parlato del suo ruolo da amministratore delegato del Milan, carica ricoperta dal dicembre 2022.

Furlani ha sostituito Ivan Gazidis quasi un anno fa, in precedenza ricopriva la carica di portfolio manager del fondo Elliott e faceva già parte del consiglio di amministrazione dei rossoneri, squadra di cui è sempre stato tifoso.

L’AD rossonero ha rilasciato una lunga intervista dove ha parlato dell’onore di rivestire tale ruolo nella società da sempre tifata:

La gente dice che svolgere la funzione di amministratore delegato del club per cui si tifa dev’essere il lavoro dei sogni. Io ho sempre detto: ‘Guarda che il lavoro dei sogni era quello di attaccante’. È molto speciale e un po’ difficile da descrivere. È un onore e una responsabilità. Storicamente il calcio è un’industria di decisioni emotive, guidate dall’istinto. ‘Cosa dicono i media? Cosa vogliono i tifosi?”. I club tendono a seguire l’istinto e poi a razionalizzarlo a ritroso, creando una logica per esso quando la logica non c’è.