Tomori: “Siamo delusi”, poi il francese suona la carica per il ritorno

Il Milan perde il primo Euroderby. A San Siro finisce 0-2 per l’Inter che si aggiudica l’andata delle semifinali di Champions League. Inizio shock per i rossoneri che subiscono tutte e due le reti nei primi 11 minuti di gioco: prima Dzeko, poi Mkhitaryan.

Settimana prossima ci sarà il ritorno, sempre al Meazza, sponda Inter. Con la speranza che ci sarà Rafael Leao. Il portoghese per questo match non era stato neanche convocato da Pioli, una scelta in previsione del ritorno probabilmente.

Nel post-partita è intervenuto Tomori ai microfoni di Prime per provare a dar voce alla delusione rossonera. Di seguito quanto evidenziato:

“All’inizio abbiamo preso due gol veloci. Una squadra come l’Inter poi è difficile da recuperare. È solo la prima partita, dobbiamo fare meglio nella prossima”.

Sui due gol arrivati subito:

“Non lo so, è difficile da dire. Non ho visto i gol, siamo delusi perché abbiamo perso. Secondo me potevamo fare meglio. Ma come dico, è solo la prima partita”.

Le parole di Tomori sul ritorno

Cosa cambiare in 6 giorni?