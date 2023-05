UFFICIALE – Che riconoscimento per Leao: premiato dalla Lega Serie A

Non solo notizie negative sul fronte Rafael Leao. Il portoghese ha saltato l’andata dell’Euroderby di Champions con l’Inter e come affermato da Stefano Pioli, non ci sarà neanche contro lo Spezia.

L’ex Lille dovrebbe esserci per il ritorno di martedì e dopo l’ufficialità del rinnovo arriva anche un’altra soddisfazione personale, il premio di miglior giocatore del mese della Serie A.

POTM Serie A, Leao davanti a Lautaro Martinez

In giornata è stato reso ufficiale il vincitore del premio EA SPORTS Player of the Month di Aprile e a trionfare è stato proprio il talento del Milan.

Leao è stato il giocatore più votato dai tifosi salendo sul gradino più alto del podio davanti a Lautaro Martinez, Lorenzo Pellegrini, Mattia Zaccagni e Simone Verdi.

La consegna del premio avverrà nel pre-partita di Milan-Sampdoria, in programma sabato 20 maggio 2023 alle ore 20.45 a San Siro.

Per il numero 17 si tratta della seconda vittoria stagionale, dopo quella nel mese di ottobre.