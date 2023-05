Verso Juventus-Milan: ufficiale l’arbitro dell’incontro!

Sta per iniziare la penultima giornata di un campionato che ancora deve regalare alcuni verdetti. Juventus-Milan decisiva per entrambe le squadre. I bianconeri miracolosamente ancora in corsa per un posto Champions nonostante la penalizzazione. I rossoneri sono i diretti concorrenti.

È appena stata comunicata dall’A.I.A. la designazione ufficiale. Sarà il fischietto romano a dirigere il big match della 37esima giornata di Serie A. Ecco la squadra arbitrale al completo.

Juventus-Milan a Mariani: la squadra arbitrale e i precedenti

L’arbitro sarà Maurizio Mariani, gli assistenti saranno Costanzo e Passeri. Quarto uomo il signor Massimi. Al V.A.R l’esperienza di Irrati. L’A.V.A.R. sarà Piccinini.

Sono 14 i precedenti tra la Juventus e l’arbitro Maurizio Mariani, 13 in Serie A ed uno in Coppa Italia. Il bilancio recita dieci successi bianconeri, tre pareggi ed una sconfitta. In questa stagione il fischietto romano ha diretto un solo match della squadra di Allegri: il derby con il Torino vinto 1-0 lo scorso 15 ottobre.