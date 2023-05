Verso Milan-Lazio, ora è ufficiale: il direttore di gara

Domani alle 15:00 a San Siro si aprirà ufficialmente la 34ª giornata di Serie A, con il big match Milan-Lazio pronto a dare spettacolo. In vista del match di domani l’allenatore del Milan Stefano Pioli ha presentato la gara delicata che dovrà disputare la sua squadra. Inoltre poco fa sono state diramate le designazioni arbitrali per il trentaquattresimo turno di Serie A.

La designazione arbitrale di Milan-Lazio

Milan-Lazio, delicato e forse decisivo scontro per un posto in Champions League, aprirà le danze della 34ª giornata di Serie A. Il match tra gli uomini di Pioli e quelli di Sarri potrebbe essere un crocevia importante per le ambizioni Champions, soprattutto per i rossoneri.

Difatti il Milan domani ha bisogno di punti assolutamente, meglio ancora se arrivi una vittoria, visto il distacco abbastanza ampio dalla Lazio e le dirette inseguitrici vicinissime. Per questo importante Milan-Lazio è stato designato come arbitro Rapuano, che sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio. Il quarto uomo sarà l’esperto Daniele Orsato, mentre VAR ed AVAR saranno rispettivamente Mazzoleni e Manganiello.