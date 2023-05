Verso Spezia Milan, Semplici perde pezzi: out per squalifica

Archiviata la vittoria contro la Lazio, grazie ai gol di Bennacer e Theo Hernandez nella prima metà di gara, per il Milan di Stefano Pioli è ora di pensare all’andata di semifinale di Champions League, dove affronterà l’Inter.

In casa Milan c’è un pò di preoccupazione riguardo le condizioni di Rafael Leao: il portoghese è uscito dal terreno di gioco dopo solo 11′ minuti per un fastidio muscolare. Il tecnico rossonero ha voluto rassicurare i propri tifosi, ma solo nella giornata di domani si scoprirà la vera entità dell’infortunio.

Diffidato, salterà Spezia-Milan: Semplici senza un centrocampista

Dopo la semifinale di andata di Champions League, il Milan scenderà in campo contro lo Spezia, nella 35° giornata di Serie A: per i rossoneri non sarà una partita facile, perché i liguri sono a caccia di punti salvezza e al momento hanno un piede dentro la Serie B.

La squadra di Semplici, però, in vista del Milan dovrà privarsi di un giocatore di livello: contro la Cremonese, infatti, Agudelo ha rimediato il quinto cartellino giallo, che gli è costato la squalifica per il prossimo turno di Campionato.