“Ѐ meglio di Maignan”: affronto ai tifosi in diretta, scoppia la polemica

Gelo e sgomento fra i tifosi del Milan dopo le dichiarazioni dell’ex Serie A, secondo cui Maignan non sarebbe primo nella speciale classifica.

Sono giorni alquanto delicati da vivere per un tifoso milanista, alle prese con un escalation di emozioni in merito ai movimenti di mercato della propria squadra. La cessione di Tonali ha fatto molto male al pubblico rossonero, ripagato però dall’ormai ufficiale acquisto di Ruben Loftus-Cheek nonché dalle voci in merito all’interesse per Adama Traore. A poche ore dall’inizio ufficiale della stagione possono dunque cominciare a pieno i sogni targati Milan, cui tifosi sperano in acquisti mirati ma anche nello stop alle cessioni per i top della rosa.

Essi sono senz’altro i vari Tomori, Thiaw, Theo e Leao, dimostratisi ad ampi tratti come l’ossatura principale dell’organico Milan. Il tutto, con le spalle coperte da Mike Maignan, portierone francese più volte definito dalla stampa come uno dei migliori nel ruolo. I traguardi raggiunti negli ultimi due anni dal Milan sono senz’altro merito dell’ex Lille, abile a non far rimpiangere la partenza di Donnarumma attraverso parate, clean sheet e senso di responsabilità. L’infortunio al polpaccio che spesso lo ha tenuto fuori non gli ha inoltre impedito di restare saldamente ai vertici delle classifiche sui migliori portieri al mondo, contrariamente a quanto invece dichiarato dall’ormai ex collega del francese.

Shock Frey, lo ha detto su Maignan

Per oltre 15 anni titolare in Serie A, con le maglie di Inter, Parma, Fiorentina e Genoa, Sebastian Frey rappresenta senz’altro uno dei portieri più iconici della storia del calcio italiano. Con 446 presenze infatti, ancora oggi è il quarto giocatore straniero per incontri disputati nel campionato nostrano, alle spalle di Zanetti, Handanovic, Pandev ed Altafini. Ritiratosi nel 2015, da quel momento il francese è divenuto un opinionista televisivo. La sua ultima apparizione d’innanzi ad un microfono ed una telecamera ha però fatto imbufalire i tifosi del Milan, non contenti delle dichiarazioni rilasciate da Frey, sul canale Twitch di TVPlay_CMIT, in merito alla figura di Mike Maignan.

“Reputo Maignan un gran portiere ma non è al primo posto della mia classifica“, ha dichiarato il francese. L’ex Inter ha posto d’innanzi al portiere rossonero Courtois ed Onana, lasciando di stucco i tifosi del Milan sopratutto a causa di quest’ultimo nome. Frey ha poi spiegato il motivo di tale scelta, avvenuta in merito alla stagione sottotono di Maignan contrapposta alla splendida annata del camerunense, culminata con un paio di ottimi interventi in finale di Champions. L’ex portiere della Fiorentina ha poi trovato il modo di farsi perdonare dai supporter rossoneri, dimostrandosi esterrefatto d’innanzi al colpo Loftus-Cheek e all’interesse Milan per Pulisic.