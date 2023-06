50 milioni per l’attaccante: il Milan è avvisato

Il Milan è avvisato: per il grande obiettivo in attacco servono ben 50 milioni di euro per chiudere l’affare. La richiesta frena la trattativa?

Con l’addio di Zlatan Ibrahimovic, il Milan è alla caccia di un nuovo attaccante che possa coadiuvare Olivier Giroud. Il bomber francese resta un punto fermo per il progetto rossonero, ma l’età avanza e quindi la dirigenza è alla caccia di un rinforzo che possa dare un’alternativa più che valida in attacco.

Sono tanti i nomi accostati alla squadra rossonera: tutti profili giovani, frattanto anche validi, con prospettive di crescita importanti, filosofia sposata ormai da tempo in sede di mercato. Tra di essi, c’è sicuramente Loïs Openda, attaccante rivelazione del Lens e per cui il club francese (che ha concluso secondo in classifica in Ligue 1, spiazzando tutti) ha chiesto una cifra importante per farsi convincere a lasciarlo partire.

Senza dimenticare, inoltre, che il calciatore è ambito anche da tanti altri club: è proprio di queste ore la notizia secondo cui sarebbe già stata respinta proprio a causa di divergenze sul valore di cartellino. Vediamo insieme a quale cifra importante i francesi hanno deciso di rispedire al mittente.

“Rifiutati 30 milioni per Openda”: il retroscena

La notizia arriva direttamente dalla Francia, precisamente da RMC Sport, secondo cui il Lens ha deciso di rifiutare un’offerta di Loïs Openda di ben 30 milioni di euro.

Il club in questione è il Lipsia, squadra che così come i rossoneri sono da tempo sul calciatore belga. In particolare, secondo la medesima fonte, il Lens fa leva su diversi aspetti: in primis, il bomber è ancora sotto contratto per altri quattro anni e, soprattutto, il club ha una situazione economica per cui non si rende obbligatoria la cessione (considerando il secondo posto in Ligue 1 e la conseguente qualificazione per la prossima Champions League).

Lo stesso Openda aveva aperto al Lipsia, che è richiamato a rilanciare se vuole mettere le mani concretamente sul giocatore. “È un club molto bello, che potrebbe aiutarmi nel mio percorso di crescita”, aveva commentato alcuni giorni fa a proposito dell’interesse della società tedesca.

Il rifiuto dell’offerta, se confermato, rimetterebbe in gioco nuovamente il Milan ma questa volta con una certezza e un indizio in più: servirà davvero una proposta allettante (se non pari a 50 milioni di euro, quantomeno vicina) per convincere il Lens a mollare la presa per Openda, che resta uno dei profili più graditi per il pacchetto offensivo del club rossonero.