Addio Maldini, l’ex a sorpresa: “Non mi stupisce”

Le parole dell’ex calciatore. sta ancora incredulità il doppio addio consumatosi recentemente in casa Milan: Paolo Maldini e Frederic Massara non fanno più parte della dirigenza rossonera.

Eppure, c’è qualcuno che, leggendo la notizia, non si è stupito più di tanto. Uno di questi è l’ex difensore rossonero Fulvio Collovati che, intervenuto ai microfoni di Raisport, ha voluto così commentare quanto accaduto all’interno dei vertici milanisti. Di seguito le sue parole.

“La notizia può essere sorprendente, però non mi stupisce. Maldini è stato l’autore insieme a Massara di un mercato fallimentare, quindi paga questo flop. La nuova società rossonera magari non vuole fare il salto e spendere, ma ciò si può capire perché è nelle mani di un fondo che calcola quanti soldi escono e come questi soldi vengono spesi. Ditemi voi qual è il giocatore preso dal Milan l’anno scorso che ha reso secondo le aspettative. Probabilmente avrebbero dovuto dare a Maldini un altro anno, ma non c’è da stupirsi di questo divorzio secondo me“.