Addio Maldini, spunta un ex di una big come sostituto: la risposta del Milan

Sono ore complicatissime in casa Milan. Come un fulmine a ciel sereno, nella giornata di ieri è arrivata la notizia della separazione tra Paolo Maldini e il Milan. Un matrimonio, che negli ultimi anni ha portato grandi risultati ai rossoneri, ma non abbastanza per la riconferma dell’ex capitano del Milan.

Alla base della scelta di RedBird, pare esserci una divergenza riguardo le strategie di mercato da adottare nel prossimo futuro.

La notizia dell’addio di Maldini, ha colpito l’intero ambiente rossonero, con i giocatori che sembrerebbero aver preso le parti dell’ormai ex dirigente.

RedBird, però, è proiettata nel futuro e resta da capire chi andrà a sostituire Maldini e Massara all’interno dell’organigramma societario. Non è escluso, però, che si decida di proseguire con una soluzione interna.

Igli Tare

Tare proposto per il post-Maldini: la risposta del Milan

Quest’estate, il valzer dei direttori sportivi è partito e sono tanti alla ricerca di una nuova squadra, come Cristiano Giuntoli che pare promesso alla Juventus. Oltre al ds del Napoli, si è liberato dalla Lazio anche Igli Tare. Proprio su questo fronte arrivano novità importanti per quanto riguarda il Milan.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, pare che il profilo di Tare sia stato proposto al Milan per sostituire Maldini.

Di seguito il tweet: