Addio Milan dopo una stagione? Maldini fissa il prezzo!

ll Milan di Stefano Pioli chiuderà la propria stagione a San Siro, contro l’Hellas Verona: quale modo migliore se non quello di giocare l’ultima partita della Serie A 2022-2023 davanti la propria gente?

Dopo essere usciti in semifinale contro i cugini nerazzurri, i rossoneri hanno conquistato il quarto posto e possono gioire della qualificazione alla prossima Champions League, grazie alle vittoria sulla Juventus nella penultima partita del Campionato.

Milan-De Ketelaere, storia finita? Fissato il prezzo

Dopo la vittoria dello Scudetto nella passata stagione, il Milan di Stefano Pioli, in quella attuale, si è visto sfumare il sogno Champions in semifinale; non solo, i rossoneri hanno perso la Supercoppa contro l’Inter e sono usciti dalla Coppa Italia contro il Torino.

Nonostante ciò, l’obiettivo qualificazione alla prossima edizione della Coppa dalle grandi orecchie è stato portato a casa proprio nella penultima partita di Serie A. Sulla stagione del Milan, probabilmente, ha giocato il fatto che ci sono stati nuovi innesti rispetto la passata stagione.

De Ketelaere Milan

Uno di questi, è il belga Charles De Ketelaere: il trequartista rossonero era arrivato al Milan come un pezzo da 90, proprio come il numero che indossa sulla schiena, ma le sue prestazioni hanno deluso tutte le aspettative, sia dei tifosi che della società.

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, la permanenza di De Ketelaere al Milan dopo una sola stagione non è poi così scontata: qualora dovesse rimanere, ci si attende molto di più dal giocatore; se dovesse partire, il centrocampista verrà ceduto a titolo definitivo per una cifra attorno ai 27-28 milioni di euro.