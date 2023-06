Addio Milan, può restare in Serie A: contatti avviati con il club

Il Milan è sempre più vicino a dire addio a uno dei suoi giocatori. Sul rossonero però c’è l’interesse di un altro club di Serie A.

Domani 1 luglio avrà inizio ufficialmente il mese più frenetico per tutte le società di Serie A e non, l’inizio della finestra estiva di calciomercato. Da domani tutte le trattive iniziate, pensate e studiate in questi mesi potranno finalmente essere concluse o in altri casi iniziate. Il Milan, in realtà ha già iniziato il suo mercato, partendo proprio dalle cessioni e la prima è stata quella di un giocatore che ci si aspettava potesse diventare una vera e propria bandiera rossonera: Sandro Tonali. Il centrocampista per la prossima stagione ha scelto la Premier League e giocherà per il Newcastle.

Per il club rossonero potrebbe non essere l’unica cessione, infatti tra i nomi spunta ancora una volta il nome del giovane Charles De Ketelaere, trequartista mancino arrivato al Milan il 2 agosto 2022 dal Club Bruges per una cifra pari a 35 milioni di euro. Il ragazzo, fortemente voluto da Maldini in rosa, non ha mai brillato con la maglia rossonera facendo molta fatica ad affermarsi tra i titolarissimi fedeli di mister Stefano Pioli.

De Ketelaere nel mirino dell’Atalanta

In tutta la stagione De Ketelaere non si è mai sbloccato a livello realizzativo, è stato autore solamente di un assist, e in campo non ha mai dato l’impressione di essere dinamico e pronto, anzi è apparso più volte un pò spaesato. Il problema, probabilmente, più che essere al livello calcistico sembra partire proprio a livello mentale. Sul classe 2001 probabilmente avranno fatto leva le sue difficoltà nel sentire il peso della maglia di un club con alla spalle una storia non indifferente.

De Ketelaere però, aveva l’occasione per riscattarsi e poteva farlo proprio durante l’Europeo Under 21, in cui ha giocato con continuità nonostante, il Belgio sia uscito ai gironi. Le prestazioni di Charles, però, non hanno soddisfatto le aspettative e si è rivisto lo stesso l’atteggiamento avuto in maglia rossonera nonostante un ambiente diverso. Ora le decisione finale spetta al Milan, bisognerà capire se il club vorrà dare fiducia al ragazzo o decidere di approfittare di qualche richiesta ricevuta per fare cassa.

Se il Milan dovesse cederlo sicuramente non accetterebbe una cifra molto inferiore a quella che ha investito un anno fa per portare il giocatore a Milano. L’obiettivo sarebbe ricevere una proposta di almeno 28 milioni di euro. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, per il momento c’è l’interesse di un club sul giocatore ed è proprio un club di Serie A: l’Atalanta. Per il momento però nessuna offerta o movimento da parte del club, che avrebbe espresso solo un semplice gradimento. Nel momento in cui il club rossonero dovesse aprire al prestito con diritto di riscatto la Dea sarebbero disposta a trattare.