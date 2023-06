Affare da circa 20 milioni, colpaccio del Milan

Il Milan prova ad anticipare la concorrenza di Real Madrid e Barcellona, rossoneri pronti a pagare la clausola rescissoria.

Dopo la clamorosa partenza di Sandro Tonali, sedotto dal fascino della Premier League e dal ricco contratto presentato dal Newcastle a lui e al suo entourage, il Milan deve correre ai ripari e trovare un suo degno sostituto.

Il centrocampo della squadra di Pioli ha senza dubbio bisogno di essere ritoccato e uno dei rinforzi individuato in Arda Guler, giovane centrocampista in forze al Fenerbahce e seguito da mezza Europa. Il classe 2005 avrebbe deciso, insieme alla sua famiglia, di abbandonare definitivamente la Turchia e di accasarsi in uno dei club europei che da settimane gli fanno la corte. Sono sicuramente allettanti le proposte di Barcellona e Real Madrid, che però vorrebbero tesserare il giocatore per poi girarlo in prestito in modo tale che possa farsi le ossa in un squadra minore.

Il Milan fa sul serio per Guler: offerta presentata al Fenerbahce per ingaggiare il giovane

Il Milan si è aggiunto alle pretendenti e ha proposto a Guler di entrare subito nelle gerarchie di mister Pioli, assicurando la possibilità di giocarsi una maglia da titolare fin da subito. La destinazione Milan, sebbene meno prestigiosa delle due big spagnole, rappresenterebbe un passo in avanti nella carriera del giovane, che potrebbe mettersi in mostra in un palcoscenico importante come la Serie A e potrebbe anche coronare il sogno di esordire in Champions League.

Secondo quanto riportato dal direttore di Sportitalia, Michele Criscitello, la società rossonera starebbe concretizzando sempre di più il proprio interesse per il calciatore e avrebbe accettato di pagare la clausola rescissoria fissata a 17 milioni di euro.

La notizia è stata ripresa dalle maggiori testate e sembra che il Milan voglia fare sul serio e siglare un colpo di mercato che finora tarda ad arrivare. L’ingaggio di Guler sarebbe anche un modo per rinvigorire una piazza rimasta delusa e amareggiata dagli ultimi avvenimenti relativi al mercato.

Le contestazioni relative alla separazione con Paolo Maldini ancora non si sono quietate e la partenza di Sandro Tonali, una potenziale bandiera del nuovo Milan, sembrano aver esasperato in qualche modo gli animi della sponda rossonera di Milano.