Allegri rende omaggio a Berlusconi: “Ricordo quando lo incontrai a Milanello”

Massimiliano Allegri ha voluto rendere omaggio al Cavaliere Berlusconi scomparso oggi

La giornata di oggi ma a nastro anche le prossime saranno condizionate dalla tragica scomparsa di Silvio Berlusconi all’età di 86 anni, un uomo che tra i tantissimi ruoli ricoperti nel corso della sua vita è stato anche presidente del Milan.

Un presidente diverso da tutti gli altri, capace di portare sul tetto del mondo la squadra rossonera con una visione calcistica differente da tutti gli altri; ognuno dei tifosi rossoneri non possono non essere grati a quest’uomo per tutto quello che ha fatto al Milan.

Allegri Milan – ANSA -spaziomilan

Nella giornata di oggi tantissime figure del mondo calcio, non solo inerenti al mondo Milan, hanno voluto ricordare il Cavaliere in vari modi: c’è chi ha voluto inviare un messaggio di cordoglio alla famiglia, chi invece, tramite piccoli messaggi, ha voluto ricordare alcuni episodi della vita di Berlusconi.

Tra i molteplici che hanno voluto omaggiare la scomparsa c’è l’attuale tecnico della Juventus Massimiliano Allegri che durante la stagione 2010/2011 ha vinto uno scudetto proprio sulla panchina del Milan con Silvio Berlusconi alla presidenza.

Le parole di Allegri in ricordo di Berlusconi

L’allenatore ha voluto ricordare lo storico patron rossonero a suo modo, di seguito il messaggio affidato a SportMediaset:

Il mio primo ricordo del Presidente Berlusconi è quello di quando lo incontrai la prima volta a Milanello: in quell’occasione durante la nostra chiacchierata mi colpì molto quando mi disse quanti progetti e idee avesse in testa e come per realizzarli tutti avrebbe dovuto arrivare a vivere almeno a 120 anni!

Continua con: