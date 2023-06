All’improvviso il Milan: “Incontro fissato”, Inter e Juve spiazzate

Il mercato sta per entrare nel vivo e il Milan fissa l’incontro con il calciatore: Juve e Inter lasciate di stucco.

Sarà un calciomercato che si prospetta ricco di colpi di scena quello che sta per iniziare. Il Milan, dopo la rivoluzione societaria e gli addii di Maldini e Massara, ha l’obbligo di aumentare la qualità della rosa a disposizione di mister Pioli. Gli obiettivi sono tanti: forse il reparto che più di tutti ha bisogno di rinforzi è l’attacco, ma gli sforzi della società non si concentreranno soltanto su quella zona di campo.

In difesa il Milan cerca soprattutto un terzino destro, mentre per quanto riguarda il centrocampo sarà fondamentale trovare sul mercato una valida alternativa a Bennacer e Tonali. L’ultima indiscrezione, uscita dalla bocca di Carlo Pellegatti, riguarda proprio la zona mediana del campo. La società rossonera pare si sia fiondata sul calciatore che interessa anche a Juventus e Inter.

Incontro già programmato: il Milan tenta lo scippo

Kessie – ceduto al Barcellona la scorsa estate – non è mai stato realmente sostituito dal Milan. E questo rappresenta un dato inconfutabile. Quest’anno Pioli, per fortuna, ha potuto contare all’occorrenza su un Krunic quasi in stato di grazia. Solo grazie al centrocampista ex Empoli il tecnico emiliano ha potuto far fronte alle varie defezioni nel corso della stagione. Ora però sembra davvero indispensabile intervenire sul mercato per regalare a Pioli un altro centrocampista che possa sostituire, in caso di bisogno, Tonali e Bennacer.

L’obiettivo numero 1, secondo quanto riporta Carlo Pellegatti – giornalista da sempre vicino al mondo rossonero – si chiama Davide Frattesi. Di seguito riportiamo le dichiarazioni rilasciate da Pellegatti sul suo canale Youtube: “Da quanto mi risulta settimana prossima il Milan ha fissato un incontro per capire quali sono le possibilità di acquistare Frattesi. Le concorrenti principali sono Inter e Juventus, la società rossonera vuol capire se è possibile inserirsi nella corsa. Parliamo di un calciatore italiano, giovane (classe 1999) e forte: molto bravo ad inserirsi“.

Uno scenario che stuzzica, e non potrebbe essere altrimenti, la fantasia dei tifosi rossoneri. Frattesi è senza ombra di dubbio uno dei talenti emergenti del nostro calcio e l’ultima stagione con il Sassuolo, impreziosita da 7 gol in 37 partite, rappresenta un biglietto da visita non indifferente. Vedremo come si evolverà la situazione nelle prossime settimane: certamente non sarà facile battere la concorrenza di Inter e Juve, visto che entrambe le squadre hanno messo da tempo gli occhi sul giocatore.