Altro che cessione: “Il Milan crede in lui al 100%”, annuncio a sorpresa

Il Milan è pronto a ripartire ed ha già preso una decisione importante sul calciatore. La società ha le idee chiare sul futuro del big.

L’ultima annata non è stata delle migliori, ma in casa Milan si è già pronti per il futuro. La decisione della società di liquidare Maldini e Massara ha sorpreso gran parte dei tifosi, ma la scelta del suo sostituto, l’ormai ex capo scouting Moncada, regala importanti certezze.

In queste settimane il club valuterà il da farsi, soprattutto per la scelta dei giocatori su cui puntare e chi invece inserire nella lista trasferimenti. Uno dei reparti che verrà sicuramente rivoluzionato è quello offensivo, a partire dalla trequarti fino al ruolo di centravanti. Il Milan ha già perso Brahim Diaz e Zlatan Ibrahimovic (quest’ultimo ha detto addio al calcio) mentre è rientrato alla base Colombo, calciatore che la società ha contro riscattato dal Lecce (una spesa complessiva da 1.7 milioni di euro).

Proprio il ruolo di trequartista è uno dei reparti più attenzionati sia dal club che dai tifosi. La società è sempre più vicina al nipponico Kamada, parametro zero bloccato in primis da Maldini. Uno dei rebus principali relativi a questo ruolo riguarda il talento belga Charles De Ketelaere, considerato suo malgrado come uno dei flop della stagione. Il Milan ha investito molto sull’ex Club Brugge e questi non ha ripagato le attese nella sua prima stagione in rossonero. Nonostante ciò sono arrivate importanti dichiarazioni nelle ultime ore.

Milan, c’è l’annuncio dell’agente di De Ketelaere

Charles è in procinto di disputare gli Europei Under 21, ma in queste ore, il suo agente Tom De Mul, ha rilasciato importanti dichiarazioni ai giornali belgi. Una è chiarissima e fa sorridere chi ancora crede nel calciatore: “Il Milan crede ancora in Charles al 100 %”. De Mul ha spiegato che Maldini credeva molto in De Ketelaere, ma lo stesso vale anche per Moncada che ha avuto un ruolo importante per completare il trasferimento. Inoltre è importante sottolineare che per la prima volta Charles potrà affrontare l’intero ritiro con il club e questa situazione è sicuramente importante per lo sviluppo della sua carriera.

Il club deve rinforzare molto il reparto offensivo, a partire dal ruolo di esterno destro dove Messias sembra destinato all’addio fino a quello degli eventuali sostituti di Divock Origi ed Ante Rebic, entrambi sul piede di partenza. Il Milan è pronto a una rivoluzione del reparto offensivo, una rivoluzione che non vedrà protagonista Charles De Ketelaere.