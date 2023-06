Arda Guler al Milan, i tifosi iniziano ad esultare: novità dal Fenerbahce!

Il Milan tenta un colpo per l’attaccante classe 2005 del campionato turco

Dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle, il club rossonero sta già valutano i prossimi colpi in entrata per rinnovare la rosa. Uno dei nomi che interessa particolarmente il Milan è Arda Guler, talento turco classe 2005 del Fenerbahce , squadra turca. Stesso dalla Turchia è arrivata la conferma dell’interesse del Milan per il giocatore, infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Yagiz Sabuncuoglu, i rossoneri avrebbero già mandato la PEC al Fenerbahce per avviare i colloqui ufficiali con Guler.



Il Milan, per anticipare la concorrenza di altre squadre, sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria per il talentuoso diciottenne che, in campo, può ricoprire diversi ruoli in attacco.