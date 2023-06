Asensio, dalla Spagna sono sicuri: la sua nuova destinazione

Il futuro di Marco Asensio, non sarà a Milano. Era un sogno per i tifosi rossoneri e tale è rimasto, sarebbe stato un colpo pazzesco. L’attaccante in scadenza di contratto con il Real Madrid sembrava essere vicinissimo all’Aston Villa di Unai Emery, ma dalla Spagna arriva l’indiscrezione di un accordo con un top club francese.

Dopo nove anni alla corte madridista, il maiorchino lascerà i Blancos a parametro zero. Questa situazione lo rende senza dubbio il miglior colpo in questa sessione di mercato. Ecco perché molte squadre si erano fatte avanti. Sfuma però l’affare per il Milan.

Dalla Spagna sicuri: Asensio al PSG

Il quotidiano spagnolo AS lancia la bomba all’improvviso. Asensio sarebbe pronto a firmare un contratto di quattro o cinque stagioni con i campioni di Francia. Nonostante i ripetuti fallimenti europei il PSG continua quindi a non perdere appeal.

Per il Milan un boccone non tanto amaro, era fin dall’inizio un’operazione difficile. La rabbia è più che altro per la scelta del calciatore. Il progetto del club parigino continua a non convincere, ma molti sembrano preferire altro.