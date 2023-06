Asse caldo Milan-Chelsea, non solo Loftus-Cheek: altro colpo in arrivo

L’arrivo di Loftus Cheek è ormai ai dettagli, ma il centrocampista potrebbe non essere l’unico affare tra Milan e Chelsea in questo mercato.

I rossoneri mettono a segno i primi colpi in entrata: il rinforzo in mediana dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle sarà Ruben Loftus-Cheek, in arrivo dalla squadra londinese per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, tra parte fissa ed eventuali bonus.

In attesa di sviluppi nelle trattative per altri centrocampisti, quali Davide Frattesi del Sassuolo e Tijjani Reijnders dell’AZ, il Diavolo è al lavoro con i Blues per portare a Milano anche un nuovo esterno d’attacco.

Calciomercato, Pulisic in uscita dal Chelsea: ci prova il Milan

Viste le ingenti risorse spese nello scorso mercato di gennaio e la conseguente abbondanza in rosa, il Chelsea è obbligato a cedere diversi giocatori rimasti fuori dal progetto tecnico del nuovo allenatore Mauricio Pochettino.

Tra questi, come raccontato negli scorsi giorni, vi è anche Christian Pulisic, che nell’ultima stagione è finito sempre più ai margini della rosa. Considerando l’accesa concorrenza nel ruolo e la richiesta del giocatore di maggior minutaggio, l’addio in questi mesi estivi appare ormai scontato.

Di questa situazione è pronto ad approfittarne il Milan, che dopo aver chiuso per l’arrivo del centrocampista inglese sarebbe pronto ad accogliere anche l’ala statunitense. Secondo quanto riportato da SportMediaset, i rossoneri sperano di sborsare non più di 10 milioni di euro. Dal canto suo, il Chelsea potrebbe chiedere qualcosa in più, ma c’è fiducia sul raggiungimento di un accordo visti gli ottimi rapporti tra le due società.

Inoltre, occorre precisare che un eventuale arrivo dell’ex giocatore del Borussia Dortmund non precluderebbe il tesseramento di altri giocatori extra-comunitari: quest’ultimo è infatti in possesso del passaporto croato, il che lo rende ulteriormente appetibile per il club di Via Aldo Rossi.