Attento Milan, una big europea pronta a soffiare Guler

Allo stesso tempo, il Barcellona sta facendo sul serio per cercare di convincere Güler a trasferirsi in Spagna. Deco, ex giocatore del Barcellona, si è recato in Turchia per cercare un accordo con il Fenerbahce e superare la concorrenza. Güler, classe 2005, ha mostrato le sue qualità nella scorsa stagione con il Fenerbahce, segnando sei gol e fornendo sette assist in 34 presenze tra campionato, coppa turca ed Europa League.

Entrambi i club sembrano essere molto interessati a questo giovane talento e si stanno muovendo per assicurarsi le sue prestazioni. Sarà interessante vedere quale squadra riuscirà a convincere Güler a unirsi alle proprie file e come si svilupperà la sua carriera nei prossimi anni.