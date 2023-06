Attenzione Milan, la Roma tenta l’all in per Scamacca: succederà tra giovedì e venerdì!

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio durante la consueta puntata di Calciomercato-l’originale su Sky Sport, nel corso di questa settimana dovrebbe esserci un incontro tra gli agenti di Scamacca e la Roma.

Con il termine della stagione calcistica è tempo di calciomercato e la neo dirigenza rossonera, orfana di Maldini e Massara, dovrà mettersi al lavoro per permettere al tecnico Stefano Pioli una rosa competitiva.

Dopo alcuni investimenti sbagliati della scorsa stagione, questa sessione di calciomercato dovrà essere un rialzare la china per la società, per la rosa e per la squadra che la prossima stagione dovrà puntare al titolo

Scamacca Milan – ANSA – spaziomilan.it

Calciomercato Milan, la Roma punta Scamacca

Nelle scorse settimane la dirigenza rossonera aveva palesato l’interesse per l’attaccante italiano del West-Ham Gianluca Scamacca che, dopo la parentesi in Inghilterra, vuole tornare in serie A e il Milan si era fatto avanti.

Con il passare dei giorni però non c’è stato nulla di concreto da parte dei rossoneri che ora potrebbero vedersi sfumare l’occasione Scamacca dalla Roma che, secondo quanto riporta Gianluca di Marzio, avrebbe fissato già un incontro con gli agenti del calciatore tra giovedì e venerdì.

Il reparto offensivo del Milan quest’anno ha presentato a dir poco delle difficoltà e un centravanti come il calciatore ex Sassuolo farebbe molto comodo alla rosa, ma il calciomercato non dorme mai e la Roma potrebbe chiudere la trattativa.