Avventura al Milan finita: futuro in Francia

La sua avventura al Milan è al capolinea: i rossoneri hanno deciso di non puntare su di lui in vista del prossimo anno e sono pronti a piazzarlo in Ligue 1.

Il nuovo assetto dirigenziale del Milan riflette sulle strategie per il futuro in entrata, ma anche in uscita. L’attenzione della società rossonera si ferma sui profili che possono andare a rinforzare la squadra a disposizione di Stefano Pioli, che ora ha maggiore potere sulle decisioni di mercato. Ma attenzione, ovviamente, anche alle uscite: possono essere diverse le cessioni che il Milan può accettare per aprirsi spiragli in entrata, con un margine ulteriore anche da un punto di vista economico.

Per questo, la squadra mercato rossonera ascolterà ogni eventuale proposta per calciatori che sono ritenuti non intoccabili per il futuro e cercherà di trovare una sistemazione a coloro che possono incappare in malumori in caso di minutaggio limitato.

L’intenzioni dalle parti di Milanello è quella di contare su un gruppo profondo nelle alternative alla formazione tipo e su un collettivo di calciatori dal morale e dalle motivazioni alle stelle: tutti fattori che spesso i tifosi rossoneri hanno fatto presente alla squadra reduce da una stagione caratterizzata da alti e bassi. Evidentemente, riflessioni che la stessa dirigenza ha deciso di sposare, visto che possono essere tante le partenze tra le cosiddette seconde linee.

Ballo-Touré ai saluti: per lui c’è la Ligue 1

Uno dei profili ritenuti sacrificabili in questa sessione estiva di calciomercato dal tecnico Stefano Pioli e anche per la società, che di conseguenza cercherà di piazzarlo altrove, è Fodé Ballo-Touré.

Arrivato nell’estate del 2021 dal Monaco, il difensore franco-senegalese – stando a quanto si apprende dalla Gazzetta dello Sport – potrebbe avere delle opportunità proprio nel campionato francese. Un ritorno in patria potrebbe fare bene al ragazzo, per rilanciassi e per esprimersi con quanta più continuità possibile.

Al Milan non ha molto spazio a disposizione: per questo, potrebbe essere anche lo stesso calciatore a spingere per una partenza in vista della sessione estiva di calciomercato. La società rossonera, come detto, non ne farebbe un dramma: anzi, è pronto ad ascoltare ogni società interessata e relative offerte. Nel caso in cui dovessero venire a crearsi i presupposti giusti, il difensore è pronto a dire addio.

Con 26 presenze, condite da un gol, può chiudersi in anticipo l’esperienza di Ballo-Touré in maglia rossonera, malgrado gli altri due anni di contratto che rimangono da qui in avanti.