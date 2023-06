L’AZ apre per Reijnders, il Milan ci prova: la richiesta del club

Uno dei centrocampisti nel mirino del Milan è Tijjani Reijnders. L’AZ Alkmaar ha aperto l’ipotesi di trasferimento e ha già fatto il prezzo per il proprio talento.

In queste ultime il Milan si sta muovendo insistentemente sul fronte calciomercato, mantenendo il focus su più reparti. I nomi attualmente più alla portata sono Luka Romero e Ruben Loftus-Cheek, entrambi accostati al club rossonero.

In attesa di aggiornamenti su Frattesi, il Diavolo non cessa il pressing su Tijjani Reijnders, centrocampista dell’AZ. L’olandese potrebbe essere schierato in una mediana a due o, all’occorrenza, anche a tre.

Milan, Reijnders più vicino: quanto chiede l’AZ

Come riportato da Tuttosport, il club di Alkmaar avrebbe aperto alla cessione del proprio numero 24. Al momento il Milan pare avvantaggiata nella corsa al classe ’98, davanti ad altre pretendenti come lo Sporting Lisbona.

Per Reijnders la richiesta dell’AZ ammonta a 18 milioni, cifra che la società meneghina potrebbe raggiungere per aggiungere un tassello al centrocampo che, al momento, dispone dei soli Adli, Pobega e Krunic.