Baresi: “Ai tifosi del Milan chiedo una cosa soltanto”, poi il commento su Ibra in dirigenza

Il Milan dopo la separazione con Maldini e Massara sta vivendo giorni strani. Complicati. La proprietà americana ha deciso di sollevare dall’incarico la bandiera rossonera e le critiche dei tifosi non sono tardate ad arrivare. Di questo, e del futuro del club, ha parlato il vicepresidente onorario Franco Baresi. Un passaggio interessante anche sulla possibilità di vedere Ibra in dirigenza nel prossimo futuro.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Franco Baresi, storica bandiera del Milan e attuale vicepresidente onorario del club, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

“Affetto e riconoscenza per Maldini non mancheranno mai. Ai tifosi dico soltanto che bisogna pensare al bene della società. Se resteremo uniti e lavoreremo andando tutti nella stessa direzione, potremo raggiungere gli obiettivi desiderati. Io ho vissuto tante proprietà da quando ho smesso di giocare: l’importante è lavorare in sintonia per raggiungere il bene comune nel nome del Milan.

L’obiettivo, anche il prossimo anno, sarà quello di lottare per scudetto e Champions League. La proprietà lavorerà per rinforzare la rosa e far sì che il Milan resti competitivo. Come ha detto il nostro ad, le ambizioni non cambiano”.