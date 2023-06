Tonali al Newcastle, l’agente: “Opportunità che gli cambierà la vita”

Beppe Riso elogia Tonali, ha fatto bene ad andare in Premier League

Durante un’intervista, in diretta, a Sportitalia, Beppe Riso ha espresso qualche parola per Sandro Tonali, centrocampista rossonero che, nella prossima stagione, andrà a giocare in Premier League al Newcastle United.

Beppe Riso, durante l’intervista, ha elogiato sia il giocatore che la Premier, infatti, ha affermato Tonali andrà a fare una fantastica esperienza nell’NBA del calcio e che lui, essendo molto forte, se lo merita. Ecco le parole di Riso:

Tonali? Sicuramente la Premier è l’NBA del calcio, se ha una opportunità così ci deve andare. Il momento più difficile della trattativa è stato l’inizio, spiegare il percorso e il progetto al ragazzo non era facile, ma Sandro è intelligentissimo e ha capito tutto. Ma va detto che manca ancora qualche piccola cosa.

Dunque, secondo quanto affermato, mancano ancora dei dettagli per l’addio di Tonali ma, secondo Riso, si merita di passare in Premier League.