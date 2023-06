Boom Milan! Un clamoroso ritorno per sostituire Tonali

Sandro Tonal lascia il Milan per andare al Newcastle: i rossoneri pensano a un clamoroso ritorno per sostituire il centrocampista italiano.

La notizia che negli ultimi giorni ha conquistato le prime pagine di tutti i quotidiani sportivi italiani, i social e le copertine dei siti web è sicuramente il passaggio di Sandro Tonali al Newcastle. Un trasferimento particolarmente oneroso da circa 80 milioni di euro complessivi (70 di parte fissa più bonus e una percentuale sulla futura rivendita) che ha diviso la piazza.

Infatti, i tifosi milanisti (ma non solo) sono divisi tra chi dà colpe al ragazzo, che ha più volte affermato di voler diventare una bandiera del club, e chi invece attacca la società, colpevole di aver lasciato partire con troppa semplicità uno dei calciatori più forti della rosa e quello che da molti era considerato il futuro del Milan.

Ma ora non c’è troppo tempo per polemizzare e recriminare sulla cessione, la squadra mercato formata da Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani deve subito mettersi a lavoro per trovare un valido sostituto dell’ormai ex numero otto rossonero.

Sostituto Tonali, ipotesi clamoroso ritorno di Kessie

I due nomi più caldi in questo momento sono quelli di Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, con il contratto in scadenza a giugno 2024 e in procinto di lasciare i biancocelesti, e Davide Frattesi che ha già annunciato di lasciare il Sassuolo in quest’estate e di voler rimanere in Italia. Ma occhio a una ipotesi clamorosa che potrebbe realizzarsi nelle prossime settimane: si pensa anche al ritorno di Franck Kessie.

Il centrocampista ivoriano, andato via l’anno scorso dal Milan a parametro zero per accasarsi al Barcellona, non ha vissuto un’annata proprio da sogno: in 43 presenze complessive tra campionato e coppe, Kessié è stato schierato titolare in sole 16 occasioni (soltanto sette match dal primo minuto in Liga).

Nonostante le poche presenze e il poco impatto in termini di gol (solo tre reti in tutte le competizioni), il Barcellona non sembra intenzionato a privarsi del classe ’96, ritenendolo importante nelle gerarchie di Xavi. Ma in caso di un’offerta economica allettante, lo scenario potrebbe presto cambiare. Il Milan però sarebbe intenzionato a procedere con il prestito con diritto di riscatto, una formula che difficilmente scalfirà il club blaugrana.

L’ipotesi ritorno sembra quindi complicata, considerando anche i rapporti non proprio idilliaci (per usare un eufemismo) tra giocatore e il tifo milanista, ma è una pista che va seguita nelle prossime settimane. In caso di complicazioni nell’arrivare a uno tra Frattesi e Milinkovic-Savic, chissà che Moncada e Furlani non possano tentare un’offensiva per l’ex 79 rossonero.