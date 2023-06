Brahim Diaz, dalla Spagna non hanno dubbi sul futuro: le ultime

La stagione del Milan si avvicina al termine, con i rossoneri che chiuderanno l’annata domani sera contro l’Hellas Verona. La giornata di domani potrebbe rappresentare l’ultima apparizione di diversi giocatori rossoneri. Tra quelli che dovrebbero salutare definitivamente il Milan c’è Brahim Diaz, che probabilmente rientrerà al Real Madrid.

Brahim Diaz verso il Real Madrid: la conferma dalla Spagna

Ormai il futuro di Brahim Diaz è scritto, e purtroppo per i tifosi rossoneri sarà lontano da Milano. Come riportato da Marca, Brahim Diaz saluterà domani il Milan dopo tre stagioni per ritornare definitivamente al Real Madrid. Dunque i tifosi rossoneri nella giornata di domani saluteranno definitivamente uno dei giocatori più importanti e decisivi delle ultime stagioni del Milan, specialmente in questa stagione dove c’è stata la maturazione definitiva.

Negli ultimi mesi il tema attorno al futuro del trequartista spagnolo è stato molto chiacchierato, con le voci che si alternavano tra una speranza di permanenza ed un addio certo. Alla fine si andrà verso l’addio di Diaz, che saluterà il mondo Milan.