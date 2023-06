Milan, trovato il nuovo attaccante: lo consiglia De Ketelaere

Casting per il nuovo attaccante del Milan: dopo Scamacca e Morata spunta un’altra idea. Lo consiglia De Ketelaere, c’è l’ok di Pioli per la trattativa.

Si accende il calciomercato in casa Milan. D’altronde, non poteva che essere così dopo la cessione inaspettata di Sandro Tonali, che vestirà la maglia del Newcastle per 75 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Ora l’obiettivo della dirigenza sarà quello di allestire una rosa equilibrata e competitiva da poter consegnare a Stefano Pioli prima del raduno a Milanello. Successivamente, e sempre prima dell’inizio del campionato di Serie A, verranno puntellati i reparti che necessitano di meno accortezze.

L’attacco, senza ombra di dubbio, andrà rinforzato adeguatamente. Saranno necessari almeno un paio di acquisti tra il ruolo di centravanti e quello di esterno d’attacco, e la dirigenza sembrerebbe aver già individuato i profili adatti. In particolar modo sulla corsia destra: dopo aver sondato i nomi di Chukwueze e Zaniolo, infatti, la scelta definitiva sarebbe ricaduta su Christian Pulisic e Adama Traorè. Sarà da capire se potranno arrivare entrambi, oppure se uno esclude l’altro.

De Ketelaere sponsorizza Openda al Milan: la nuova idea per l’attacco

Per quanto riguarda il ruolo di punta centrale, invece, la situazione appare più delicata: l’area sportiva rossonera vorrebbe muoversi con cautela, essendo un acquisto delicato, e starebbe sondando diverse piste per capire quale possa essere la più fattibile. I nomi in cima alla lista dei desideri del tecnico rossonero sono i soliti noti: Gianluca Scamacca dal West Ham che intriga per età e caratteristiche tecniche, Alvaro Morata che rappresenta l’opzione più fattibile dal punto di vista economico (10 milioni di clausola dall’Atletico) e infine Lois Openda, il nome più gettonato tra i tifosi.

La trattativa per portare quest’ultimo a Milano non è delle più semplici: la concorrenza è tanta, il valore del cartellino è piuttosto alto rispetto alle alternative (circa 40 milioni di euro), e soprattutto c’è il rischio che il ragazzo possa non ambientarsi al meglio, come accaduto per un suo connazionale: Charles De Ketelaere, suo compagno di reparto nel Belgio, che lo avrebbe sponsorizzato più volte alla dirigenza rossonera.

L’attaccante del Lens, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe ricevuto l’approvazione di Stefano Pioli che gradirebbe un innesto in rosa con le sue qualità. 21 reti in 38 partite di campionato francese, 177 centimetri e un fisico da seconda punta. Non ha le caratteristiche da attaccante boa come Morata, Scamacca e lo stesso Giroud. Ama spesso partire lontano dalla porta per puntare le difese avversarie in dribbling, e chissà che non possa scattare un feeling speciale anche con Rafa Leao.