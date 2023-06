Calciomercato, il tecnico consiglia il Milan: “Colpo importante per Pioli”

Il Milan attivissimo sul mercato torna alla caccia di centrocampisti per rafforzare il reparto dopo l’addio di Sandro Tonali.

Il Milan, dopo aver ufficializzato gli acquisti di Loftus-Cheek e Sportiello, continua a rimanere molto attiva sul mercato. I nomi nel mirino della dirigenza rossonera sono molti e la squadra di Pioli sta subendo importanti trasformazioni.

Il centrocampo è uno dei reparti da rafforzare assolutamente. Non basterà infatti solo l’acquisto di Loftus-Cheek a colmare le lacune in mezzo al campo in seguito all’addio di Sandro Tonali, partito in direzione Newcastle.

Une dei nomi sul taccuino di Furlani e Moncada è quello di Hjulmand, centrocampista danese in forze al Lecce. Il talento del classe ’98 è indiscutibile e gli addetti ai lavori si interrogano sulla sua capacità di compiere il definitivo salto di qualità.

Ne ha parlato anche il suo ormai ex allenatore Marco Baroni, intervistato da TuttoMercatoWeb.com a margine della sua vittoria al Premio Maestrelli.

Il Milan piomba su Hjulmand, le parole di Marco Baroni

Parlando di Hjulmand il tecnico è stato molto chiaro: “Chi avrà la possibilità di portarlo via, se il direttore lo vorrà lasciar partire, farà un grande investimento perché è giovane, ha margini di miglioramento incredibili, che solo lui può conoscere. Ho avuto la fortuna di allenarlo, ci siamo sentiti, gli ho detto di rimanere umile e di andare avanti forte come sa fare”.

Stando alle sue parole quindi il Milan farebbe un vero affare a portare alle dipendenze di Pioli il talento danese. Ora resta da capire se i rossoneri faranno sul serio e presenteranno un’offerta.