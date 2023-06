Calciomercato Milan, occhi puntati su un talento dell’Arsenal: le ultime!

Con il campionato di Serie A concluso ormai da quasi due settimane è tempo di pensare al calciomercato con tanti affari in vista e tantissime novità in arrivo.

Per quanto riguarda il Milan, dopo lo scossone a livello societario, con Maldini e Massara out, le acque sembrano essersi calmate e Moncada e Furlani sono al lavoro per sistemare gli esuberi e migliorare la squadra con nuovi colpi.

Molti potrebbero andare via, da Tatarusanu a Rebic, passando per il duo belga Origi-De Ketelaere, per non parlare di Yacine Adli, un vero e proprio fantasma in questa annata.

Il reparto che, sicuramente, andrà rivoluzionato è l’attacco, con Pioli che, dopo il rinnovo di Giroud per un’altra stagione, pretende almeno un altro tassello di spessore che possa far rifiatare il vice campione del Mondo in carica.

Occhi sulla Premier League per l’attacco: si punta un giovane dell’Arsenal!

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, infatti, i radar della dirigenza rossonera sono puntati sul giovane talento dell’Arsenal Reiss Nelson, in scadenza di contratto con i Gunners.

Il club inglese pare aver già avanzato una proposta di rinnovo da 3.5 milioni di euro a stagione, ma il giocatore è ancora scettico perchè proprio il Milan sembrerebbe fare sul serio. I rossoneri gli garantirebbero un posto da titolare nonostante l’offerta di ingaggio più bassa da 2,8 milioni di euro a stagione.