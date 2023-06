Milan, no ad Arnautovic: cambia l’obiettivo per l’attacco

Il Milan è alla ricerca di un centravanti che possa permettere ad Olivier Giroud di rifiatare maggiormente. L’acquisto di Divock Origi non ha sortito gli effetti sperati al momento del suo arrivo. Per questo sono usciti diversi nomi in orbita rossonera, ma con l’addio di Maldini e Massara potrebbe cambiare le carte in tavola.

Arnautovic scende, sale Thuram

Marcus Thuram

Uno dei profili individuati dalla precedente coppia mercato era quello di Marko Arnautovic, al momento però è un nome che sarebbe passato in secondo piano. Secondo La Gazzetta dello Sport il “nuovo” Milan gradirebbe un calciatore dallo status differente, piace Marcus Thuram. A parametro zero potrebbe essere un’ottima occasione per il club.

Sarebbero in calo anche le quotazioni di Domenico Berardi per la fascia sinistra, ruolo in cui il Diavolo sembrerebbe destinato a salutare Junior Messias.