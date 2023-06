Calciomercato Milan, Arnautovic può arrivare ad una condizione: la situazione

La stagione del Milan terminerà domenica sera quando i rossoneri sfideranno l’Hellas Verona in un San Siro che si prospetta essere gremito per l’ultima volta in questa stagione.

I dirigenti rossoneri sono già all’opera per allestire la nuova rosa e già sono arrivati Sportiello e praticamente Kamada, ma le modifiche principali dovranno essere apportate all’attacco dove con ogni probabilità Rebic e Origi lasceranno.

Uno dei nomi fatti è stato quello di Marko Arnautovic, ma questa mattina su Tuttosport la situazione dell’attaccante austriaco è stata chiarita ulteriormente.

Milan Arnautovic Calciomercato

Arnautovic-Milan, l’austriaco arriverà ad una condizione

Nell’odierna edizione del quotidiano è stato infatti specificato che l’attaccante del Bologna sarebbe il “terzo” dietro a Giroud e ad un altro innesto che arriverà nel corso del mercato.

Prima di chiudere per lui il Milan si concentrerà quindi su altri profili.

Andrea Mariotti