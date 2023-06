Calciomercato Milan, così è impossibile: costa 40 milioni

Da mesi nei pensieri del Milan, ma l’obiettivo principale del mercato è già sfumato: troppo elevato il costo del cartellino.

Il Milan ha dovuto attraversare una stagione più complicata del previsto. Dopo la sosta per i Mondiali in Qatar, i rossoneri hanno avuto un drastico crollo di prestazioni e risultati. Questo non ha permesso loro di lottare fino alla fine per lo scudetto. In Europa è andata meglio, con i rossoneri che sono arrivati fino in semifinale. Il percorso in Champions League, però, è stato macchiato dalle due pessime partite giocate contro l’Inter che ne hanno certificato l’eliminazione.

Stefano Pioli ha più volte nel corso dell’anno individuato il motivo di così tante difficoltà. Secondo il tecnico parmense, la causa di una stagione così altalenante è stata la scarsa forma sotto porta dell’intera squadra. In particolare, gli attaccanti non hanno dato il contributo che ci si aspettava in fase realizzativa.

Oliver Giroud dopo il Mondiale è apparso per lungo tempo irriconoscibile e in panchina nessuno è riuscito di sostituirlo a dovere. Rafael Leao, invece, è stato per lungo tempo distratto dalle voci riguardanti il rinnovo di contratto che poi finalmente è arrivato. Rebic e Origi hanno dimostrato di non poter far parte di una squadra che punta a grandi traguardi in tutte le competizioni. Infine, Charles De Ketelaere non ha rispettato le aspettative di inizio stagione e ha terminato il suo primo anno in maglia Milano con zero reti all’attivo.

Per questo motivo, l’obiettivo principale nella prossima finestra di mercato in casa Milan è trovare un attaccante che possa garantire almeno 20 gol a stagione e che possa far fare il salto di qualità all’intera squadra.

Milan, sfuma l’obiettivo per l’attacco: troppi i 40 milioni richiesti

Per sopperire alla mancanza offensiva, il Milan ha individuato il profilo ideale per il progetto che ormai da diverse stagioni sta portando avanti la società. Secondo molti, il Milan avrebbe trovato in Folarin Balogun il centravanti del futuro.

Balogun è un centravanti classe 2001 di proprietà dell’Arsenal. Nell’ultima stagione in prestito allo Stade De Reims, il numero 9 dei francesi ha siglato 21 gol in 37 presenze e per lungo tempo ha conteso il titolo di capocannoniere a Kylian Mbappè.

Sia per età che per ingaggio, Balogun è il profilo ideale per il Milan. L’attaccante statunitense, infatti, chiede al massimo 3,5 milioni di euro di stipendio: cifra assolutamente alla portata delle casse del Milan.

La trattativa è, però, sfumata. L’Arsenal, che non ha intenzione di trattenerlo a Londra, ha chiesto oltre 40 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Il Milan, spaventato dalla richiesta dei Gunners ha deciso di ritirarsi dalla corsa per l’attaccante classe 2001.