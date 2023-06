Calciomercato Milan, dall’Olanda il dopo Tonali: colpo da 18 milioni

L’imminente cessione del centrocampista italiano potrebbe contribuire a sbloccare finalmente il mercato in entrata rossonero. Dall’Olanda spunta quindi il nome del sostituto dell’ex Brescia.

La notizia che nessun tifoso milanista voleva vedersi recapitare è ad un passo dalla sua ufficialità. Dopo qualche giorno di trattativa infatti, Sandro Tonali sembrerebbe essere ad un passo dall’approdo in Premier League, con il Newcastle abile a battere la concorrenza degli altri club interessati. Il pilastro del centrocampo nonché idolo della tifoseria rossonera è dunque vicinissimo all’addio dopo tre stagione passate in quel di Milano.

130 presenze e 7 gol per Tonali con la maglia del Milan, onorata fino all’ultimo con la grinta che più volte ha saputo trasmettere anche ai compagni in campo. D’innanzi ad un’offerta da circa 70 milioni però, dire di no è alquanto difficile, con la società rossonera che ha quindi accettato di privarsi del proprio gioiello. L’ufficialità dovrebbe arrivare a breve, mentre in sede Milanello è già partita la ricerca al sostituto del classe 2000. La cospicua cifra incassata dalla vendita di Tonali potrebbe permettere dunque al Milan di agire in grande, dopo aver individuato il proprio futuro centrocampista direttamente dall’Olanda.

Tonali al Newcastle, il Milan punta Reijnders

Obiettivo per il centrocampo rossonero già da qualche settimana, Tijjani Reijnders è d’improvviso divenuto la priorità di mercato del Milan, complice anche l’imminente addio di Sandro Tonali. Il diavolo torna dunque a pescare in Olanda, di preciso all’AZ Alkmaar, dove il mediano ha saputo dimostrare tutte le proprie abilità. Classe ’98, con la maglia degli Zaanstreek ha collezionato ben 54 presenze in stagione, aggiungendo al proprio bottino personale ben 8 gol ed 11 assist. In più, la caratteristica principale di Reijnders risiede senz’altro nella propria duttilità. Alto 1.85m, e dunque dal fisico possente, l’olandese è però in grado di occupare tutti i ruoli del centrocampo, variando da mediano a mezz’ala nonché trequartista alle spalle di una o due punte.

Un vero e proprio affare di mercato che cammina, che visto il poco blasone dell’AZ potrebbe giungere alla corte del Milan ad un prezzo conveniente e per la quale la concorrenza potrebbe tirarsi indietro, allontanata dagli svianti dati anagrafici del calciatore. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio inoltre, Furlani e Moncada avrebbero già intavolato una trattativa con il club olandese, offrendo loro ben 18 milioni più bonus. Lo stesso Pioli sarebbe apparso particolarmente convinto dal profilo di Reijnders, cui caratteristiche tecniche si sposano alla perfezione con le tattiche di gioco predilette dal mister rossonero.