Rivoluzione Milan, non solo De Ketelaere: altro addio in vista?

Prima di intervenire sul mercato in entrata, il Milan deve innanzitutto chiudere diverse cessioni. In tale prospettiva, gli indiziati principali a dire addio sono i giocatori a cui Stefano Pioli ha concesso meno minutaggio nella passata stagione.

L’allenatore rossonero spera infatti di poter contare stavolta su ricambi più affidabili in ogni ruolo. Non a caso, la poca profondità della rosa era stato uno dei problemi più evidenti dell’annata appena trascorsa.

Calciomercato, il Milan cambia sulla trequarti: De Ketelaere e Adli in uscita

Uno dei reparti che potrebbe essere rivoluzionato maggiormente è senza dubbio la trequarti: dopo Brahim Diaz, rientrato al Real Madrid, si prospettano anche altri addii. Charles De Ketelaere potrebbe essere tra questi: la sua conferma appare sempre più in dubbio, specialmente nel caso in cui dovessero arrivare proposte convincenti.

Lo stesso discorso del n°90 belga, però, potrebbe valere anche per Yacine Adli, finito ai margini dei piani tecnici alla sua prima stagione in Italia: Stefano Pioli gli ha concesso appena 140 minuti in 6 presenze complessive in campionato, di cui solamente una da titolare. Anche nel caso dell’ex Bordeaux, dunque, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan sarebbe pronto a cederlo di fronte ad una buona offerta in termini economici.