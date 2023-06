Sfumato Thuram, il Milan si consola con un doppio colpo della Serie A!

Dopo aver perso Thuram il Milan già pensa al prossimo acquisto

Gianluca Di Marzio ha annunciato il nuovo nome nel mirino del club rossonero per il centrocampo. Successivamente ha fatto riferimento anche a nuovi interessi per l’attacco che vedono protagonisti ben due giocatori. Ecco la dichiarazione di Di Marzio:

“Il Milan, avendo perso Thuram, si sta muovendo su altre due piste per l’attacco. La prima porta a Scamacca, sul quale c’è anche la Roma; l’altro nome importante è quello di Alvaro Morata. La moglie è italiana e lui sarebbe disposto a tornare nel nostro paese.

Per il centrocampo, oltre ai contatti per Samardzic, mi aspetto un assalto a Frattesi, proprio per rispondere all’Inter. C’è già una sorta di intesa tra Sassuolo e Inter, ma con la cessione di Tonali i rossoneri hanno la liquidità per rilanciare e avvicinarsi ai 40 milioni richiesti dal Sassuolo. L’Inter, invece, ha fatto sapere di non poter partecipare ad aste”