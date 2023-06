Futuro al Milan per Colombo? Il piano per il futuro

Il Milan vuole puntare sul ritorno dell’attaccante a Milano esercitando il controriscatto dal Lecce, si lavora ad una soluzione.

Il Milan non vuole mollare Lorenzo Colombo. Ѐ stato un giocatore decisivo per il Lecce determinandone la sua salvezza e difatti il club pugliese vuole riscattarlo. Cinque reti e due assist nella sua esperienza giallorossa e sempre un posto da titolare. Ѐ riuscito così a convicere il presidente Corvino a credere ancora in lui.

Lorenzo Colombo

Secondo la Gazzetta dello Sport il Lecce infatti vorrà effettuare il riscatto per 2.5 milioni di euro dal club rossonero ma il Milan, vedendo la crescita del ragazzo a Lecce, non ha intenzione di lasciarlo scappare. Verrà infatti effettuato subito un controriscatto dal Milan per 3 milioni di euro per riportare quindi il talentuoso classe 2002 nel club d’origine.

Una scelta chiara del Milan che per l’attacco, nella prossima stagione, vorrà dare l’opportunità anche a ragazzi cresciuti nel club rossonero e rendere l’età media della rosa ancora più giovane.