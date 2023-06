Il contratto di Ilkay Gundogan con il Manchester City è in scadenza. Dopo la doppietta fatta al Manchester United che ha permesso alla squadra di Guardiola di vincere la FA Cup, negli ultimi giorni si cerca di capire il futuro di Gundogan ovvero, dove giocherà il centrocampista la prossima stagione.

Piace al Barcellona, che però è alle prese con il fair play finanziario e non può ancora registrare nuovi giocatori. La squadra spagnola non è l’unica in corsa, infatti troviamo interessato anche il Milan come suo obiettivo di mercato.

Calciomercato Milan, la notizia su Gundogan

Il City e Pep Guardiola sperano che il calciatore numero 8 resti, ma la stampa tedesca fa il punto della situazione in quanto potrebbe tornare clamorosamente al Borussia Dortmund.

Secondo Sport Bild, Gundogan avrebbe rifiutato il rinnovo annuale proposto dal City, in quanto il calciatore 32enne di Gelsenkirchen vorrebbe un biennale.

Ma una possibilità concreta, soprattutto grazie agli ottimi rapporti con Sebastian Kehl e le disponibilità economiche dei gialloneri, fanno ben sperare per il ritorno di Gundogan al club arrivato secondo nell’ultima Bundesliga.