Dall’Inter al Milan: clamorosa idea per l’attacco

Sfumato Thuram, il Milan prepara un colpo clamoroso per l’attacco: andrà ad affiancare Giroud. Spuntano anche i primi indizi social.

Con il colpo Loftus-Cheek in chiusura, Moncada e Furlani non hanno intenzione di fermarsi: prosegue il lavoro di restyling per il centrocampo e l’attacco del nuovo Milan di Stefano Pioli. Il centrocampista in arrivo dal Chelsea andrà a colmare il vuoto lasciato da Tonali, partito in direzione Newcastle, e andrà ad affiancare Bennacer – una volta tornato dall’infortunio – nelle idee del tecnico rossonero.

Urge almeno un altro rinforzo per la mediana, ma non solo. Con il ritiro di Ibrahimovic e la figura di Origi ai margini del progetto, infatti, l’area sportiva è alla ricerca anche di un rinforzo per l’attacco. Il solo Giroud non riesce a garantire 38 partite stagionali a 37 anni suonati, e per questo motivo sono stati varati diversi profili per puntellare il reparto: da Thuram (quasi ufficiale all’Inter) a Scamacca, passando per Morata e Jonathan David, fino ad arrivare all’obiettivo in cima alla lista dei desideri, ovvero Lois Openda dal Lens.

Icardi-Milan, clamoroso ritorno in Serie A? Spunta l’indizio di Wanda Nara!

I nomi accostati al Milan, tuttavia, non si fermano al 23enne belga. Stando a quanto riportato nelle ultime ore da Tuttosport, anche il nome di Mauro Icardi sarebbe finito in orbita rossonera. Il centravanti argentino, ex Inter tra le altre, ha appena concluso una delle sue migliori stagioni in termini realizzativi con la maglia del Galatasaray: 23 reti in 26 presenze stagionali che hanno contribuito alla conquista del titolo di campioni di Turchia.

Il periodo di prestito dell’attaccante è terminato, e lo stesso Icardi è pronto a tornare alla base – al PSG – per capire cosa ne sarà del suo futuro. Tante squadre in Serie A lo cercano insistentemente (Juventus, Milan e Roma su tutte), ma per ora non è stata avanzata nessuna offerta ufficiale alla proprietà parigina che, dal canto suo, vorrebbe venderlo quanto prima possibile.

La concorrenza, dunque, è delle più spietate, ma un assist ai rossoneri potrebbe averlo fatto la moglie del calciatore, Wanda Nara, nonchè procuratrice del marito. In uno scatto che la ritraeva davanti al Duomo, pubblicato tra le stories della showgirl argentina e rimosso dopo poche ore, è apparsa la scritta “Milan…” con tanto di emoji della clessidra affianco. Che la vita di Icardi, e di sua moglie, possa essere strettamente legata al capoluogo lombardo è evidente e noto agli occhi di tutti, ma nella vita (e nel calciomercato soprattutto) non si sa mai. I rossoneri, nel frattempo, attendono sullo sfondo.