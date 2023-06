Calciomercato Milan, nome a sorpresa per l’attacco: gioca in Serie A

Sono ore caldissime, queste, in casa Milan, in attesa del tanto agognato rinnovo di Rafael Leao. La firma del portoghese darà senz’altro il via ad un nuovo capitolo del progetto rossonero, incentrato sul ringiovanire la rosa e sul tornare a vincere.

Lois Openda

Dopo Leao infatti, dovrebbe toccare a Kamada e soprattutto alla definitiva decisione in merito al futuro di Brahim Diaz. Sul caso prima punta invece, tanti i nomi suggestivi in orbita Milan, da Openda ad Arnautovic passando per un nuovo profilo che l’Italia la conosce molto bene.

Calciomercato Milan, spunta Cabral come nome per l’attacco

Nei giorni scorsi aveva preso sempre più quota lo scenario di un Milan a tutta forza su Openda, con Arnautovic piano b consolidato e Folarin Balogun outsider. A dimostrazione di come però i rossoneri siano ampiamente organizzati in ottica calciomercato estivo, un nuovo profilo è balzato fuori tramite le odierne pagine di Tuttosport.

Arthur Cabral

Trattasi di Arthur Cabral, numero nove della Fiorentina attualmente a quota 16 gol in 46 partite stagionali. I numeri classe ’98 brasiliano risentono senz’altro della staffetta con Luka Jovic, ma l’ex Basilea ha più volte dimostrato di essere la vera punta di diamante della compagine viola. Da Firenze chiedono almeno 25 milioni per Cabral che, in caso di approdo al Milan, spianerebbe la strada alla Fiorentina verso Scamacca.