Calciomercato Milan, idea concreta per il centrocampo: costa 25 milioni

Il Milan segue con attenzione una delle rivelazioni dello scorso campionato di Serie A, si tratta di un centrocampista classe 99′ attualmente osservato da molti club.

Dopo l’addio di Brahim Diaz e l’infortunio di Ismael Bennacer, il Milan lavora sul mercato per regalare a mister Stefano Pioli una rosa lunga e all’altezza di quella che sarà la prossima stagione. I due reparti da rinforzare saranno principalmente l’attacco e il centrocampo.

Calciomercato Milan, Hjulmand idea concreta per il centrocampo!

Secondo quanto riferito da SportMediaset, uno dei profili maggiormente apprezzati dai rossoneri è quello di Kasper Hjulmand, centrocampista del Lecce. Ad oggi il calciatore danese vale 25 milioni, cifra che potrebbe essere coperta con l’inserimento di una contropartita come Marco Nasti, attaccante di proprietà rossonera.

Il mediano del club pugliese vanta 4 assist in 35 presenze in campionato, mentre in Coppa Italia registra un assist nell’unica partita fatta dal Lecce. Il contratto del calciatore è in scadenza nel 2024, ma è presente un’opzione che lo prolungherebbe fino al 2025.