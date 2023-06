Milan attivo sul mercato, incontro con l’agente del calciatore: è successo oggi!

Il Milan si muove sul mercato. Si riparte dopo gli addii di Maldini e Massara: oggi Moncada ha incontrato a casa Milan gli agenti di un calciatore per comprendere la fattibilità dell’affare.

Il Milan inizia l’era post Maldini-Massara. A partire da questa sessione il mercato sarà gestito in parte da Geoffrey Moncada.

Il nuovo capo osservatore rossonero si è già messo all’opera per costruire il nuovo Diavolo 23/24. Per rinforzare la rosa di Pioli i vertici milanisti hanno attivato la missione Nelson, ma sulla fascia di destra un altro esterno fa gola alla dirigenza di Via Aldo Rossi.

Milan, pressing su un esterno destro: in scadenza nel 2024

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato-L’Originale, il Milan avrebbe messo gli occhi anche su Samuel Chukwueze.

A sostenere questa ipotesi ci sarebbe l’incontro tra Moncada e l’entourage del nigeriano. Un summit prolungatosi per circa due ore. Un primo approccio in cui la società si è voluto concentrare sulle richieste monetarie del calciatore, prima di spostarsi sulla domanda del Villareal