Summit tra Maldini, Massara e Cardinale: il tema dell’incontro

La stagione del Milan è ufficialmente giunta al termine, ora per la dirigenza è tempo di studiare il calciomercato e i possibili colpi da tenere d’occhio.

Tra addii al calcio e probabili addii per mano di altri club ieri sera a San Siro potrebbe essere stata l’ultima apparizione in rossonero di diversi giocatori. Ora è tempo di stabilire chi sarà utile alla rosa per la prossima stagione e chi, invece, continuerà il suo percorso lontano da Milanello. Intanto un incontro ai piani alti del club ci suggeriscono vari indizi.

Maldini, Massara e Cardinale: l’incontro

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com nella giornata odierna si sta svolgendo un incontro tra il proprietario del club rossonero, Gerry Cardinale, con Maldini e Massara. Il luogo sarebbe un Hotel situato nel centro di Milano e l’oggetto di discussione il calciomercato.

Si discute quindi su quale strategia adottare e, a quanto pare, il budget messo a disposizione dal club per investire sul mercato si aggirerebbe sui 50 milioni di euro, senza contare le entrate di probabili cessioni di alcuni componenti quali Rebic e Origi, ad esempio, ed altri.

Ad oggi, dopo Leao, il Milan si concentra anche sul rinnovo di Maignan, corteggiato dalla Premier League, si affronterà poi, assieme al Real Madrid, la questione Brahim Diaz.

Per il mercato in entrata ricordiamo invece l’arrivo del portiere italiano Sportiello, come vice Maignan, l’arrivo imminente di Kamada e del probabile acquisto del centrocampista Loftus-Cheek dal Chelsea.