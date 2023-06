Sorpresa Milan, dietrofront sul mercato: “Non interessa più”

Sono giorni movimentati in casa Milan dopo lo strappo tra la società rossonera e Paolo Maldini, ex difensore e icona del club diventato poi dirigente che ha portato giocatori come Leao, Tonali e Maignan.

L’operato di Maldini era chiaro: portare al Milan giovani prospetti dal futuro luminoso che sarebbero cresciuti insieme alla società. La dirigenza del club, guidata dal presidente Cardinale, ha trovato un punto di rottura con il dirigente, il quale è stato sostituito da un team che opererà insieme a un algoritmo sul mercato. Quali saranno adesso gli obiettivi del Milan?

Loftus Cheek scaricato dal Milan

Calciomercato Milan Loftus Cheek

Il quotidiano torinese Tuttosport ha dichiarato che uno degli obiettivi del duo Maldini-Massara, Loftus Cheek, è stato scaricato dalla dirigenza milanista. Il centrocampista del Chelsea ha una valutazione che va dai 15 ai 18 milioni di euro.

La cifra è considerata troppo alta dalla proprietà e per questo motivo si è deciso di virare su altri profili. I due ex dirigenti erano a un passo dal trovare l’accordo con il centrocampista inglese ma la rottura tra il Milan e Maldini ha fatto arenare la trattativa.

Oltre al costo del cartellino, la società ha deciso di rinunciare a Loftus Cheek per via dello slot extracomunitario che andrebbe a occupare. In dirigenza vogliono tenere quel posto per un eventuale top player? Il mercato è entrato nel vivo anche per il Milan e i prossimi mesi saranno cruciali per sapere quali innesti verranno attuati.