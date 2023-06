Aumentano i contatti con il Chelsea per Loftus-Cheek: la volontà del Milan

Il Milan inizia a muoversi concretamente sul calciomercato, tra possibili cessioni ed acquisti imminenti è iniziata l’opera di rifondazione della rosa rossonera.

Arrivano notizie dall’Inghilterra per quanto riguarda il centrocampista Loftus-Cheek, ma il Chlesea ha una richiesta più alta dell’offerta del Milan ad oggi: la situazione.

Loftus-Cheek: il Milan ci prova

Assieme all’imminente arrivo di Daichi Kamada e il possibile controriscatto di Lorenzo Colombo ecco che si inizia ad andare forte anche su Ruben Loftus-Cheek per il centrocampo.

Ruben Loftus-Cheek

Il centrocampista inglese non è nei piani del Chelsea da tempo ormai, e il suo contratto andrà in scadenza nel 2024. Centrocampista di qualità e quantità al Milan troverebbe linfa per una sua rinascita come giocatore e soprattutto andrebbe a riempire il vuoto creato dall’infortunio del fondamentale Bennacer.

Secondo SportMediaset i contatti tra Milan e Chelsea sono più che frequenti e la richiesta dei blues, attualmente, è di 25 milioni di euro. Il Milan non molla la presa e vorrebbe chiudere l’affare attorno ai 20 milioni di euro.